„Rengeteg megkeresést kapok, számos téves információ is kering a környéken, ezeket szeretném most tisztázni” – kezdete a közösségi oldalán Barkóczi Csaba.

Barkóczi Csaba

A pécsi polgári szövetség színeiben megválasztott képviselő közölte, hogy a szeretetszolgálat tájékoztatása szerint a szervezet által fenntartott krízisszálló a korábbi, Janus Pannonius utcai helyszínen fogadja a november 1-től április 30-ig tartó időszakban a látókörükbe eső, velük kapcsolatban lévő hajléktalanokat.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Megyeri út és a Mártírok útja sarkán található épületükben nem kerül sor hajléktalanok ellátására – húzta alá Barkóczi Csaba.

A képviselő szerint a szervezet egyelőre nem tudja, hogy a Janus Pannonius utcai krízisszálló újranyitása átmeneti vagy tartós megoldás lesz, de elmondásuk alapján a kialakult lakossági tiltakozás miatt alapvetően most már alternatív helyszínekben gondolkoznak a korábban Ispitaaljára tervezett helyszínnel szemben.

Ott ugyanis – mint arról lapunk is visszatérő jelleggel beszámolt - a lokátor-ügy óta nem látott lakossági összefogás keretében nyár végén több mint 800 ispitaaljai lakó csatlakozott ahhoz a petícióhoz, amelyben a krízisszálló ottani megnyitása ellen tiltakoztak.

Barkóczi cáfolta a téves információkat

Barkóczi Csaba egyúttal cáfolta azt az álhírt, amely szerint a szeretetszolgálat megvásárolta volna az épületükkel szemben lévő Flamingó Éttermet és ott konyha kialakítására készülne a krízisszállót látogató hajléktalanok számára. A szeretetszolgálat nem tulajdonosa és nem is bérlője az étteremnek, az ottani munkálatok teljesen függetlenek a korábbi Syntax Irodaháznál zajló renoválási munkálatoktól – oszlatta el a téves információkat a képviselő.

„Kapcsolatban vagyunk a szolgálat helyi vezetőivel és keressük a megoldást, hogy találjunk egy számukra is optimális helyszínt karitatív tevékenységük ellátására, amely messzebb esik Ispitaalja lakóövezeteitől, amelyre ők is nyitottak, sőt igénylik is ezt a segítséget az önkormányzattól” – fogalmazott Barkóczi Csaba, azt is megjegyezve, hogy ez a feladat még előttünk áll, de folyamatosan dolgoznak rajta.

A nemzeti oldal politikusa azt a másik terjedő álhírt is cáfolta, amely szerint a szeretetszolgálat nappali melegedőt tervezne nyitni hajléktalanok számára az Ispitaaljával határos Bajcsy-Zsilinszky utcában, a volt Csipkefa Gyermekkönyvtár épületében.

„A szeretetszolgálat regionális ügyvezetője ezt a szóbeszédet is határozottan visszautasította” – írta Barkóczi Csaba.