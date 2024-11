Barkóczi Csaba arra reagált, hogy több sajtóhír és bejegyzés is megjelent a közösségi médiában annak kapcsán, hogy a jobboldali képviselők a legutóbbi képviselő testületi ülésen nem támogatták a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt.-t abban, hogy újabb közel 50 millió forintot költsön a málomi városrészében létrehozandó rekortán futópálya körüli kiadásokra, köztük kutyafürdőre, kutyazuhanyra és minőségi esőbeállókra, közvilágítással ellátott parkolóra, valamint automatikus működtetésű köztéri illemhelyre.

Barkóczi szerint vannak fontosabb ügyek.

Barkóczi Csaba hangsúlyozta, hogy mindeközben Pécs-Ispitaalján már kisebb eső esetén is térdig ér a víz a Bajnok utca és a Marosvásárhely utca kereszteződésében, ahol a gyermekklinikára beteg gyermekeikkel igyekvő családok kénytelenek tocsogni a vízben. A parkolási helyzet a városrészben tragédia, „itt mégsem épít senki parkolókat” – tette hozzá.

Mint mondja, a Lauber Dezső Sportcsarnok körüli Bolygó utcában és Űrhajós utcában mostanra se járda, se vízelvezetés, se útfelület nem maradt, mert a rendezvények idején vagy a helyhiány, vagy a kényelmesebb parkolás végett ide hajtanak be a sportcsarnok vendégei, a végletekig terhelve és koptatva az amúgy nem erre a célra készült lakóövezeti utakat. Barkóczi Csaba kitért arra is, hogy a városrészben nemhogy köztéri toalett nincs sehol, de még fedett buszvárót is alig lehet találni.

Barkóczi: majd akkor ha...

„Mindezek tükrében óriási lelkesedéssel szavaztam volna meg Pokorádi Gábor (...) javaslatát a választókörzetében létrehozandó újabb látványberuházásról, de miután hosszú évek óta ő maga is folyamatosan a sportberuházások (például a stadionok) szükségtelenségét hangoztatja, ezért megfogadva észrevételeit, úgy véltem célszerűbb, ha egyelőre ő is megelégszik az így is méregdrága rekortán futópályával, a különféle extraszolgáltatások nélkül” – szúrt oda a baloldali képviselőnek Barkóczi Csaba, aki szavai zárásaként a következőképpen fogalmazott: „a futópályához tartozó kutyazuhanyról és a napelemes WC-ről pedig majd tárgyalunk akkor, ha az ispitaaljai közutak, buszvárók és a még nem létező parkolóink rendben lesznek”.