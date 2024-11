Többször foglalkoztunk azzal a kertvárosi, még Toller László polgármestersége alatt épült bérháznak a problémájával, ahol több lakás is tönkrement. Az ott lakók elmondása szerint egy elhibázott tetőfelújítás lehetett az oka annak, hogy tavasz végén, nyár elején totálisan beáztak a lakások. Akkor még az elektromos szekrényekben is folyt a víz, ami közvetlen életveszélyes helyzetet teremtett. A tető nem egyik napról a másikra adta meg magát, hiszen volt olyan bérlő, Mogyorósi Péter, aki lapunknak arról számolt be, hogy az önkormányzatnak már tavaly novemberben, tehát egy éve jelezték a bérlakás fokozódó penészesedését, de nem történt semmi.

Bérlakás Pécsen: ezért fizetnek

Azóta egy újabb, szintén az amúgy ránézésre, kívülről kulturáltnak nevezhető épületben élő lakó kereste meg szerkesztőségünket. Az idősebb úr azt mondta, hogy tudomása szerint az önkormányzat már kapott pénzt a biztosítótól a beázás javítására, de őket még nem értesítették, hogy mikor tervezik rendbe tenni a lakását. Egyelőre semmi érdemi információval nem rendelkeznek erről, holott többször is próbálkoztak az önkormányzatnál a bérlakás rendbe tétele kapcsán.

Lapunk megkereste a bérleményeket kezelő Pécsi Ellátó Központot (PEK), de lapunknak sem reagáltak semmilyen módon – ez egyáltalán nem meglepő, hiszen az elmúlt években ez a hallgatás volt jellemző a szervezetre.

900 millió, de mire ment?

A felújítással kapcsolatos hallgatás azért érthetetlen egyébként, mert a PEK az elmúlt években összesen 900 milliós értékben kötött keretszerződéseket különböző karbantartásokra, felújításokra. Egy korábbi adatkikérés szerint 2020-ban a Pécsi Vásárrendező Kkt. közel 100 milliós, a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. egy közel 50 milliós, az Orosz-Generál Kft. összesen 200 milliós keretszerződéssel rendelkezett. Az utóbbi cég 2021-ben már összesen 240 milliós keretszerződést kapott, de 2022-ben kikerült a képből. 2021-ben megjelent a Brand Kft., amely abban az esztendőben először 60 milliós keretszerződést kapott, egy évre rá már négyszer ennyivel bízták meg és 240 milliós értékben kötöttek vele szerződést. 2023-ban pedig egy 100 milliós épületgépészeti, villamossági, gépészeti munkák elvégzésére szóló keretszerződésnek örülhetett a cég.