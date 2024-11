Közeleg a Black Friday, azaz a fekete péntek, ami néhány évvel ezelőtt csak az Egyesült Államokban jelentette a karácsonyi vásárlási szezon kezdetét, ma már azonan világszerte tartanak akciókat, és nem csak ezen az egyetlen napon. Hazánkban például a november egésze az akciók jegyében telik a legtöbb üzletben. A Black Friday hagyományosan a hálaadás utáni első péntek, ami idén november 29-e, de sok üzletben már javában tartanak a leárazások. A felmérések szerint ilyenkor a műszaki cikkek mellett a ruhaneműk, cipők és divatkiegészítők a legkeresettebbek.

A Black Friday hangzatos akciókat kínál, így fokozva a vásárlási kedvet

Fotó: Móricz Sabján Simon / Forrás: MW

A megtévesztő ajánlatok elkerülése és a fogyasztói tudatosság növelése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztató kampányt indított - ebben az időszakban ugyanis jellemző, hogy a kereskedők a fokozott vásárlási kedvet kihasználva megtévesztik a fogyasztót. - Gyakori trükk a nagy arányú kedvezményeket hirdető akció, amely csak néhány, limitált mennyiségű termékre vonatkozik, vagy az eredeti árakat emelik meg az „akció” előtt, hogy a kedvezmény mértéke még látványosabbnak tűnjön. Emellett a sürgető üzenetek, mint például a „Már csak pár darab maradt!” vagy a „Csak ma érvényes az ajánlat!” könnyen impulzusvásárlásra ösztönözhetnek - hívja fel a figyelmet a GVH.

Black Friday akciónál is fontos az árak összehasonlítása

Fontos tudni azt is, hogy egy 2022-ben bevezetett szabályozás szerint a kereskedőnek minden akció esetében fel kell tüntetnie a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző, legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Így színlelt árcsökkentések már nem fordulhatnak elő, azaz a korábbi gyakorlat, miszerint voltak üzletek, ahol a leértékelések meghirdetése előtt rövid időre megemelték a termék árát, majd utána abból számítva adták az engedményt, vagy a régi árat visszaállítva, azt tüntették fel akciósként, nem fordulhat elő. Az egyes kereskedők árait azonban továbbra is érdemes összehasonlítani, akár online vásárolunk, akár az üzletben.

Előfordulhat ugyanis, hogy az akciósként hirdetett termék máshol olcsóbban kapható.

Internetes vásárlások kapcsán a fogyasztóvédelmi szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a magyar nyelvű honlap vagy a „.hu” végződés nem feltétlenül jelenti azt, hogy hazai kereskedőtől rendelünk. Minden vásárlás előtt kattintsunk a „kapcsolat” menüpontra, mert innen látható, hogy milyen nemzetiségű webáruházban böngészünk. Ha külföldi, akkor amennyiben az áru visszaküldésére kerül sor, félő, hogy a postázás többe kerül majd a terméknél. A webáruházak ellenőrzéséhez érdemes megnézni a jogsértést elkövető e-kereskedőket felsoroló www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalt is. Kiemelten fontos a fizetési módok áttekintése is: a fogyasztóvédelmi szakemberek szerint a legbiztonságosabb mindig az utánvét.