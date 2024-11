Ennek egyik fő kiváltó tényezője a Poláris örvény, amely az északi sarkkör körül kering. Amikor ez a légköri áramlat nem elég erős, lehetőséget ad a rendkívüli hideg és a bőséges havazás számára, hogy elérje Észak-Amerika és Európa területeit is. Jelenleg a Poláris örvény különösen gyenge, hiszen az elmúlt 40 évben nem tapasztaltak ilyen alacsony erősséget. Normális esetben ilyenkor az áramlat már eléri az alsóbb légköri rétegeket is októberben, azonban most ez nem történik meg.