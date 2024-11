"A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság 2024. október 29-én feljelentés alapján nyomozást rendelt el nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem kívánunk adni" – közölte lapunkkal a hatóság a bűnügy kapcsán. A rendőrség arra reagálva szólalt meg, hogy lapunkhoz is eljutott az a bejelentés, amely szerint a pécsi Biokom által használt önkormányzati területen megkérdőjelezhető módszerrel történt hatalmas feltöltés Tüskésréten, a Városi Csemetekert mögött.

A bűnügy részleteit a nyomozás tisztázza majd

Bűnügy: hogyan került oda a hulladék?

Az állampolgári bejelentés szerint ugyanis a területre építési törmelék is került, amelyről aztán lapunk munkatársa a helyszínen meg is győződött. Ehhez képest

a vasbeton elemek,

betondarabok,

téglák mellett

veszélyes hulladéknak minősülő kátránypapírt és aszfaltot is felleltünk.

Egyelőre nem lehet megbecsülni, hogy mennyi hulladék került be az egyébként természeti értékeket is képviselő nádasba, amelyet több méter magasan, több száz négyzetméternyi területen tüntettek el.

A rendőrök ismeretlen tettes ellen nyomoznak, mindenesetre a terület a Biokom Nkft. őrzése, felügyelete alatt áll, olyannyira, hogy múlt héten ottjártunkkor még a biokomos őr is kijelentette, hogy ez a cég "földdepója", az ügyfélszolgálaton is arra utaltak, hogy oda csak Biokom szállít anyagot. A területre amúgy gépjárművel nem is lehet behajtani, hiszen lezárt sorompó állja útját a behajtóknak, máshonnan pedig nem lehet megközelíteni a területet, a nyomozók sem tudtak behajtani éppen emiatt. Illetéktelenek részéről tehát kicsi lehet az esélye annak, hogy oda szemetet gépjárművel bevigyenek. A kérdés tehát az, hogy hogyan került oda ilyen mennyiségű hulladék?