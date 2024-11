A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő évente meghirdetett programja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat idén is megnyílt. A célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A programhoz évről évre számos baranyai önkormányzat is csatlakozott, a diákok körében igen népszerű a program. Vármegyénkből az elmúlt években a városok közül Bóly, Siklós, Mohács, Sellye is részt vett a programban, a községek közül pedig Ellend, Kétújfalu, Hegyszentmárton, Kökény, Olasz, Páprád fiataljai is részesültek pénzbeni támogatásból.

A Bursa Hungarica programra felsőoktatásban tanulók és tanulmányaikat elkezdeni szándékozók is jelentkezhetnek

Fotó: MW

Jó tudni, hogy az ösztöndíjra nemcsak az államilag támogatott képzésre járó egyetemisták jelentkezhetnek, hanem az önköltséges helyen tanulók is, ugyanis az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A kistelepülésen élő diákoknak sok esetben ez az egyetlen lehetőségük (a felsőoktatási, tanulmányi ösztöndíj mellett) ösztöndíjhoz jutni.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek. Illetve csak olyan önkormányzatokhoz adható be a jelentkezés, amik korábban csatlakoztak a Bursa Hungaricához. Így tehát érdemes előre tájékozódniuk a fiataloknak, hogy a lakóhelyük önkormányzatánál van-e lehetőség a pályázni a pénzbeni támogatásra. Az önkormányzatok tetszőleges összegű keretet fordíthatnak a diákok támogatására.

Jó lehetőség az ösztöndíjprogram a diákok számára

Fotó: MW

A programban A és B típusú pályázatokat különböztetnek meg.

Az A pályázati felhívásra felsőoktatási intézményben teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanulók jelentkezhetnek.

Míg a B-t felsőoktatási tanulmányokat 2025/2026. tanévben kezdeni kívánó diákok számára hirdették meg.

Az A típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap (két egymást követő félév), a B típusúé 3-szor 10 hónap (hat egymást követő félév). Az ösztöndíj mértéke jellemzően havi 5-20 ezer forint.