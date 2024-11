A világ legnagyobb elektromos autókat gyártó vállalata, a BYD 1200-1500 milliárd forintos beruházással megépülő szegedi gyára gőzerővel épül, amely hazánk legnagyobb autógyára lesz. Az üzemben 2025 második felében készülnek el az első járművek, addigra megépülnek a gyár autópálya- és közúti csatlakozásai, elkezdődik a vasúti pálya korszerűsítése 175 milliárdos forrásból, a vasúti terminál kialakítása, folyamatosan bővítik a termeléshez szükséges ivóvíz- és szennyvízkapacitást. Az építkezés nem érinti hátrányosan a városi szennyvízkezelést, a vízbázisra nem jelent veszélyt.

Gőzerővel épül a BYD szegedi gyára, Pécsnek is lépnie kell, ha nem akar alvóváros maradni

Fotó: Karnok Csaba

BYD: ilyen hozadéka lesz a városban élőkre

Csak az autógyárban tízezren dolgoznak majd, de ezeken kívül a kiszolgáló üzemekben is rengetegen helyezkedhetnek el, de a szállásadók, a beszállítók, a kereskedelmi egységek, vendéglátósok, a szórakoztatóipar és kulturális szféra is nagyot nyerhet a fejlesztéssel. Mindez pedig komoly elszívóhatást gyakorolhat Baranyára és Pécsre is, hiszen autóval mindössze két és fél órára van, de busszal is négy óra alatt odaérünk, a Szegedi Tudományegyetem pedig eddig is erős konkurenciája volt a pécsi egyetemnek.

Csizmadia Péter, pécsi fideszes frakcióvezető szerint Székesfehérvár, Budapest után Szeged is olyan vonzerőt jelent majd a pécsiek számára, hogy komolyan tartani lehet attól, hogy a szakemberek elvándorolnak.

– Ezért lett volna fontos a pécsi ipar megerősítése, a vármegyeszékhely versenyképességének erősítése, mert fokozódhat az elvándorlás. Az elmúlt öt esztendőben az előző baloldali városvezetésnek láthatóan nem volt erre semmilyen elképzelése, pedig a huszonnegyedik órában vagyunk – mondta.

A volt MSZP-s polgármester, Botka László ugyanakkor az elmúlt években nem a kormányzat elleni támadásokkal, vagy a befektetőellenes határozatokkal hívta fel a figyelmet magára, miközben Pécsen a baloldali városvezetés elsősorban ebben igyekezett választói voksokat szerezni. Botka szerint az önkormányzat a legszorosabb együttműködésben dolgozik a BYD-gyár építésének előkészítésén a kormányzattal és a beruházás ügyében a városban teljes politikai és lakossági konszenzus van.

– A baloldali városvezetés teljesen jelentéktelen ügyekkel, birkózással, vergődéssel foglalkozott, és foglalkozik most is – tette hozzá. – Velük szemben nekünk van programtervünk, elképzelésünk, ami arról szól, hogy miként lehet Pécs újra versenyképes régióközpont az országhatárokon túl is. Ennek a munkának az ideje jött el, erre a város polgármestere és tanácsadója, volt alpolgármestere Ruzsa Csaba nem képes, mi azonban ezen dolgozunk majd.

Most Budapest a gravitációs erő

Nemcsak a munkahelyeket illetően, hanem az egyetemi képzés kapcsán is erős elszívó hatást okozhat a BYD gyár, ha Baranya nem tud lépni. Jelenleg a pécsi egyetem egyfajta húzóerőt képvisel, de egy ekkora óriáscég nemcsak munkavállalókat keres magának, hanem a szakmai, mérnöki utánpótlást is szeretné biztosítani, és ehhez a gyakorlati képzőhely, ösztöndíj-rendszer is rendelkezésükre áll majd.