Miután az alakulóülésen Pécs polgármesterének, Péterffy Attilának az alpolgármesteri tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatait a közgyűlés nem támogatta, a következő, egy héttel később megtartott ülésre már nem is terjesztett elő erre vonatkozó javaslatot, amivel törvénysértő működére kényszerítette a pécsi közgyűlést. A Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Momentum és a Jobbik által támogatott polgármester azonban a november közepén megtartott ülésen sem terjesztett elő újabb, az alpolgármester személyére vonatkozó napirendet. Holott ekkor már tisztában volt azzal is, hogy Baranya Vármegyei Kormányhivatal felszólította a törvénysértő állapot megszüntetésére. Az ominózus ülésen aztán a pécsi baloldal és a kisebb szervezetek nem támogatták a Fidesz, a KDNP és az ÖPE közös javaslatát, hogy a közgyűlés határozatban utasítsa a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Egy egyszerű hasonlattal élve, a kisebb, családi cég vezetése nem juthatna el idáig, hiszen ezzel felelősen súlyos bajba sodorhatna a saját családját.

Egy családi cég vezetése sem tehetné ezt meg, nemhogy egy város első embere

A Kormányhivatal pedig a november 29-ig adott határidőt arra, hogy a közgyűlés alpolgármestert válasszon, ehhez viszont Péterffynek kellene lépnie, és rendkívüli közgyűlést összehívnia. Erre még szerdán sor kerülhet, de kicsi az esély, hiszen például Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezetővel várhatóan csak jövő héten ülne le egyeztetni. A jobboldali politikus már azt is örömtelinek tartotta, hogy legalább párbeszédre hajlandó Péterffy. Mint lapunknak elmondta, a város működése érdekében továbbra is arról a kompromisszumos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló javaslatról kívánnak egyeztetni, amit az ÖPE is támogatott és amit már korábban eljuttattak a polgármesternek.

Ha a polgármester nem képes rá

Mindenesetre Kormányhivataltól megtudtuk, az alpolgármester megválasztásának elmulasztása esetén a határozathozatali kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás indulhat. Ebben az esetben a hivatal kezdeményezésére a bíróság ítéletben állapítja meg az önkormányzat mulasztását. Ha a helyi önkormányzat a határozathozatali kötelezettségének a bíróság által meghatározott időpontig sem tesz eleget, a bíróság elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges határozatot a közgyűlés nevében a kormánymegbízott alkossa meg.