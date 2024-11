Viharként söpört végig 2020 első hónapjaiban szerte a világon a koronavírus-járvány (Covid), amely a mai napig érezteti a hatását az emberek életében. Ki ne emlékezne a denevérre, a tobzoskára, az online oktatásra, a Twitteren terjengő furcsa kínai videókra, ahol embereket terelgetnek be az utcáról talpig beöltözve a járványügyisek.

A koronavírus-járvány (Covid) óta velünk van a maszkviselés

Fotó: Unger Tamás / Forrás: MW

A Covid kezdete

A 21. század legnehezebben élhető évei közé tartozik a Covid okozta pandémia, amely jelentősen átírta valamennyi korosztály életét. Az első feljegyzések 2019. decemberében érkeztek Vuhanból, a járványt 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította. 2021-ben a vírus mutálódása miatt több variánsa is megjelent és elterjedt számos országban. Ezek közül a legfertőzőbbek az alfa, a béta, a delta és az omikron variánsok.

Több százmillióan betegedtek meg

A betegség tünetmentes is lehet, de végkimenetele akár halálos is. A leggyakoribb tünetei a láz, torokfájás, köhögés és fáradtság. 2024 augusztusáig több mint 770 millióan fertőződtek meg a vírussal, és a hivatalos számok szerint 7,1 millió ember halt bele. A kifejlesztett vakcinákat 2020 decemberében kezdték el kiosztani, a kormányok által vezetett programokkal. 2023 márciusáig összesen közel 13,2 milliárd adag oltást adtak be, a világ népességének 72,3%-a kapott legalább egy vakcinát, még nagyobb százaléka az emberiségnek pedig többszörös tesztelésen esett át.

Mi maradt velünk a Covid-időszakból?

Szögezzük le, hogy a Covid-időszaknak csak egy bizonyos értelemben van vége, ugyanis maga a betegség továbbra is velünk van, de kétségtelen, hogy az oltás megjelenése óta bezárásokra és tiltásokra csak kirívó esetekben, lokálisan volt példa. Talán fel sem figyelünk rá, de továbbra is látunk embereket maszkban járkálni az utcán, sőt, míg régebben egy-egy közösségi térben megejtett köhögés semminek hatott, ma már csúnyán nézünk embertársainkra, ha mellettünk köhintenek a buszon.

Életeseményeket törölt el

Megannyi család életét befolyásolta valamilyen módon a koronavírus-járvány, a kisebbek nem járhattak bölcsődébe, óvodába, a kicsivel nagyobb kisebbek pedig az általános iskolát nem tudták a normáknak megfelelően elkezdeni. A középiskolások az online tanórák nehézségein túl még azzal is szembesültek, hogy a szalagavató, a ballagás csak a számítógép előtt történt meg, de ahol sikerült is megrendezni, ott sem lehettek jelen a családtagok.