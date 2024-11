„Olykor kicsinek tűnő ügyek is rejthetnek nagy ügyeket” – vezette be az ügyről szóló Facebook-bejegyzését az önkormányzati képviselő, aki szerint a Megyeri úton „puskalövésszerű robajjal” csattogó több csatornafedlap esete első pillantásra nem tűnik nagy ügynek, de – mint írja - teljesen megérte a lakókat, hogy a lábbal is könnyedén mozgatható fémborításon keresztülszáguldó gépjárművek okozta zörgés bosszantja őket.

Csatornafedlap okoz bosszúságot

Éppen ezért levélben kértem a városüzemeltetési társaságot a nálam bejelentett esetek rendezésére – közölte a nemzeti oldal politikusa.

Csatornafedlap és más

Barkóczi Csaba szerint viszont ami különleges pikantériát ad az ügynek, hogy ez egy tavaly teljes körű felújításon átesett úttest esetében történik. A Megyeri utat ugyanis 2023-ban Pécs önkormányzata Európai Uniós forrásból finanszírozva építette újra, ezért is gyanús, hogy nem jutott pénz új fedlapokra, hanem a régi fedlapok kerültek visszaépítésre, a lakók tapasztalata szerint egyébként meglehetősen pontatlanul – emlékeztetett Barkóczi Csaba.

Bár a szóban forgó felújítási program részletes műszaki tartalmára vonatkozó adatokba még nem kaptam betekintést, szinte kizárt, hogy egy ekkora volumenű projektnél, ahol komplex felújításon esik át egy több kilométeres útszakasz, épp a csatornafedlapok finanszírozására ne állt volna rendelkezésre forrás a támogatás keretében

– olvasható bejegyzésében.

Barkóczi szerint felmerül tehát annak lehetősége, hogy valakik „alaposan kispórolták” a munkát és az alapanyagot, amikor a régi fedlapokat helyezték vissza (pontatlanul) az újak helyett, miközben a projekt által erre biztosított pénzt vélhetően felvették. „Ennek tisztázása érdekében (is) célszerű lenne véleményem szerint a Megyeri út felújítását övező több sebből vérző projekt tekintetében teljes körű szakmai és pénzügyi ellenőrzést lefolytatni a városházán” – írta pécsi polgári szövetség színeiben megválasztott önkormányzati képviselő.