Egy másik innovatív alternatíva a hevítő dohány, ami nem olyan régen vált divattá. Ezeknél nem égetik el a dohányt, hanem 300 Celsius-fokon hevítik a rudakat vagy tölteteket az akkumulátorral működő kicsi eszközök. Ezeknek az ára szinte ugyanúgy mozog, mint egy doboz hagyományos cigarettánál. A fiatalok körében sokkal vonzóbb tud lenni a különböző ízesítéseknek köszönhetően, ám árnyoldala is akad. Nem teljesen ismertek az egészségre gyakorolt hosszú távú hatásai ezeknek, de erős nikotinfüggőséget okoz. Az ezekhez hasonló divatos dohánytermékeket könnyen lehet találni a hazai piacokon is, amiket nem kell szívni – azonban a tubák, a snüssz és a nikotinpárnák is hasonlóan károsak az egészségre.