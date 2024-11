Havazás: szerdától péntekig

Az előrejelzések szerint már szerdán is előfordulhat csapadék, elsősorban eső formájában. A Dunántúlon azonban a hidegfront mögött beáramló fagyos légtömeg találkozhat a csapadékkal, így ezeken a területeken havas eső, illetve havazás is lehetséges. A hó megmaradása azonban inkább a magasabb hegyvidékeken valószínű. Pénteken, egy újabb ciklon hatására, az ország jelentősebb részein havazhat, beleértve az alacsonyabban fekvő területeket is.

Az Időkép elemzése szerint, ha a ciklon középpontja délebbre húzódik, az ország északi és északkeleti részén kisebb hóesés várható, míg délen jelentősebb havazás fordulhat elő. Ugyanakkor több számítás arra utal, hogy a ciklon középpontja a déli és keleti határvidéken vonulhat át. Ebben az esetben az ország területén általánosan kiterjedtebb havazás valószínű, bár délkeleten havas eső és eső is keveredhet a hóval.