A Word Council for Curriculum and Instruction világszervezet globális titkárságának működtetését 2024. novemberétől a Pécsi Tudományegyetem KPVK veszi át. Az esemény keretében adták át a világszervezet pécsi titkárságának irodáját is. A programon részt vett többek között Szili Katalin, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kurátora, Klein Sándor, a WCCI szervezet alapító tagja és Zádori Iván, a PTE KPVK dékánhelyettese is.