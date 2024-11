Mi vár rád az expón?

Délelőtt (9:30–13:00) a babavárás és a szülés témája kerül előtérbe. A PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülésznői hasznos információkat osztanak meg a szülőszobáról és a gyermekágyról, míg Bóni Tünde előadásában a szülésre való felkészülés lesz fókuszban. Az apukákat sem hagyják ki: az Apasarokban egy hatgyermekes édesapa vezette beszélgetés várja őket, ahol őszintén beszélhetnek a szülői kihívásokról. Eközben a nagyobb testvéreket gyermekfelügyelet fogadja.

Délután (14:30–18:00) a kicsik első három évéről lesz szó, színes gyerekprogramok kíséretében. Miközben az egyik szülő a Bóbita Bábszínház pöttömszínházi előadásán vagy mondókázón vesz részt a babával, a másik szülő szakértői előadásokon tájékozódhat például a baba mozgásfejlődéséről, dackorszakról, alvási nehézségekről vagy éppen a baba elsősegélynyújtásáról.

Programok és különlegességek

Az egész nap során közel 50 kiállító standja várja az érdeklődőket. A kismamák délelőtt átvehetik az ingyenes BabaVáró csomagot (a várandós kiskönyvet érdemes hozni), de lehetőség lesz karácsonyi mini fotózásra, könyvek és babaholmik kedvezményes beszerzésére, sőt, a helyszínen akár a baba füllyukasztása is megoldható.

Az idei expó egyik különlegessége egy baba jakuzzi, amelyet nemcsak megnézni, hanem ki is próbálni lehet. Emellett pecsétgyűjtő játék is lesz: legalább 15 pecsét összegyűjtésével délelőtt és délután is értékes nyeremények találnak gazdára.

A Pécsimami célja, hogy a fiatal szülők hasznos támogatást kapjanak a babázós évekhez, és megtapasztalják: nincsenek egyedül. A városban számos szakember és szervezet áll a családok rendelkezésére.

A részletes program ITT OLVASHATÓ