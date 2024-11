Az új KRESZ bevezetése minden közlekedő számára jelentős változásokat hoz, s az új szabályok valamennyi résztvevőre kiterjednek majd. Várhatóan megemelik a sebességhatárokat, és a követési távolságra vonatkozó előírások is szigorodhatnak. Az indexelés szabályai szintén módosulnak, így a megszokott gyakorlat is változni fog – számolt be róla a vezess.hu.

Az indexelés szabályozása is megújul

A portál értesülései szerint Fülöp Ágnes nyugalmazott bíró kifejtette, hogy az új KRESZ-ben részletes előírások vonatkoznak majd az irányjelzés időtartamára. Újdonság lesz például, hogy kanyarodási vagy sávváltási szándékunkat a manőver előtt legalább 2 másodperccel jeleznünk kell. Ez ugyanakkor nem minden helyzetben kivitelezhető, hiszen például egy kisebb körforgalmat elhagyva nem reális az előírt időtartam betartása, mivel ezekben általában 2-3 másodpercnél kevesebb ideig tartózkodunk. Szóval ha körforgalomból kimenve nem indexelünk, nem szedik le a fejünket (legfeljebb a feleségünk…).

Tényleg jön a cipzár elv!

A KRESZ új rendelkezései a „cipzár elvet” is szabályozni fogják. Ez az elmúlt években már egyre elterjedtebb gyakorlat Magyarországon, ám most már hivatalos szabályozást is kap. Emellett megjelenik a „védelmi sáv” fogalma, amely a járművek menetirány szerinti jobb oldali sávjának jobb szélét jelenti. A részletek később válnak ismertté, de annyi bizonyos, hogy ezt a sávot elsősorban gyalogosok és kerékpárosok számára tartják fenn. Ezzel a „jobbra tartás” szabálya is módosul; az új KRESZ a „középen haladás” lehetőségét is elismeri majd.