Télen, hideg időben megszoktuk, hogy az énekesmadarakat etetjük, ami valóban hasznos számukra. A vízimadarak esetében viszont pont ellenkezőleg, ez ártalmas. Ezek a madarak ugyanis vándorlásra vannak berendezkedve – ez az ösztönük és a természetes életritmusuk, amelyhez évmilliók alatt alkalmazkodtak. Az etetés viszont ezt az ösztönt gátolja, így a madarak nem indulnak útnak. Az itt maradó madarak közül kerülnek ki azok, amelyeket később jégbe fagyva látunk a hírekben.

Az etetéssel ráadásul egyoldalú, egészségtelen étrendre kényszerítjük a madarakat, például kenyérrel, amely fiatal egyedek esetében akár röpképtelenséget is okozhat. Minél több madarat etetünk, annál több marad itt, sőt, más egyedek is letelepedhetnek a zsúfoltságot látva, ami agressziót, betegségeket okoz, és nem mellesleg vonzza a patkányokat. Emellett a vízminőség is romlik a maradék étel miatt.

Tehát mivel és mikor etessük a vízimadarakat? A legjobb, ha semmivel és soha! Gyönyörködjünk bennük, hagyjuk őket természetes ösztönük szerint élni, és engedjük, hogy a természet rendje szerint útra keljenek!