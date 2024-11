Pécsett, a Magyarürögi úton aszfaltoznak is, építési munkák is vannak, szóval ha tépnénk ki Orfűre, akkor csak lassan, óvatosan. Amúgy Orfűn, a nagyobbik tó mellett is folynak az útépítési munkák már jó ideje, de ezzel mindenki tisztában van, aki arra jár, szóval erre ne feszüljünk rá semmiképpen.

Ha az autópályán mennénk Budapestnek, akkor egy kis aszfaltozási munkák azért befigyelnek – konkrétan a mohácsi letérő előtt, de nem hosszan, szóval az útvonaltervező nem fog emiatt megbolondulni.

Kisebb problémák még vannak Baranyában (sárfelhordás a hatoson, Szigetvár után, építési munkák Cserdi és Helesfa között, útkarbantartás Magyarhertelend előtt), de nem a mai lesz az a nap, amikor a fejünket fogjuk egy dugóban.