Gyakran megkapjuk mi magyarok, hogy nem vagyunk egy összetartó nép, sok az antiszociális közöttünk, nem szeretünk egymással beszélgetni. Ennek nagy mértékben ellentmond a Facebook-csoportokban mutatott aktivitásunk, amely bizonyítja, igenis szeretünk közösségekhez tartozni.

Az adok-veszek Facebook-csoportok népszerűek Baranya vármegyében

Fotó: Unger Tamás

Baranyában is szeretjük a Facebook-közösségeket

Település specifikus, adok-veszek, közlekedés, gasztronómiai és számtalan egyéb tematikájú Facebook-csoport működik Baranyában is, amelyek több ezer embernek segítenek.

motivációt ad, inspirál, megadja a kezdő lökést

Számtalan részre lehet bontani, hogy miben motiválhat minket egy Facebook-csoport, egy jó közösség. Van, aki amiatt főz minden nap a családjának nagyobb lelkesedéssel, mert tudja, hogy megoszthatja egy „mit főztem ma” csoportban, van, aki az egészséges életmód csoport támogató ereje segít abban, hogy elinduljon a változás útján. Ráadásul ezek a csoportok nem csak egy pillanatnyi motivációt jelenthetnek, folyamatosan zajlanak az állapotfrissítések — visszajelzések.

spórolás, újrahasznosítás, adományozás

A leginkább aktív csoportoknak az adok-veszek közösségek számítanak, Baranya vármegyének van egy 76 ezres, egy 65 ezres és egy 33 ezres ilyen jellegű csoportja is. Az általunk nem használt tárgyak, a kinőtt ruhák másnak jó szolgálatot tehetnek, ráadásul itt kedvezőbb áron juthatunk hozzá szinte mindenhez, amit keresünk. Gyakran érkeznek felajánlások is, például egy nem használt babakocsi felajánlása rászorulóknak. Karácsony környékén jellemzően megnő az adományok száma is.

tájékoztatás, felhívás, segítségkérés

Nagyon jó példák erre a közlekedési csoportok, ahol rögtön megoszthatjuk autós társainkkal a közlekedési anomáliákat, a kihelyezett sebességmérőket, a dugókat és az eltereléseket. Baranyában ebből is találhatunk nagyobb csoportokat, több tízezres tagszámmal. A legtöbb hír egyébként is a közösségi médián keresztül jön velünk szembe, hisz szabadidőnkben előszeretettel böngésszük ezeket friss tartalmak után kutatva. Ugyanakkor a tematikus csoportokban kérhetünk segítséget is olyan témákban és élethelyzetekben, amelyekben nem vagyunk jártasak.

közösségi élmény

Sokan tagadják, hogy szeretnek közösségekhez tartozni, de az ember egy társas lény. Szeretünk pletykálni, szaftos sztorikat olvasni, és szeretünk zsörtölődni is. A napokban ugyan megszűnt az egyik legnépszerűbb ilyen jellegű csoport, az Asszonysutyorgók, de már szerveződik a 2.0-ás változata. A Pécsen Hallottam 25 ezer tagot számlál.