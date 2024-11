Meddőség és fájdalomérzékelés 1 órája

Felvértezik a leendő orvosokat a különböző betegek igényeinek megértéséhez

Lezárult az Erasmus+ program keretében a „Challenges of human reproductive medicine in a changing Europe: an innovative professional curriculum for graduate medical education” elnevezésű projekt, három közép-európai egyetem (Pécs, Marosvásárhely, Bécs) együttműködésében. A fejlesztés közel 327.000 Euro összegből valósult meg.

2021-ben az Erasmus Plus Cooperation Partnership projekt, a COHRISE egy interdiszciplináris szülészet-nőgyógyászati tananyag létrehozására indult, amely a humán reproduktív gyógyászatra fókuszál a változó Európában. A projekt olyan jelentős társadalmi változásokkal foglalkozik, mint a migráció, amely hatással van a népesség demográfiai jellemzőire, a kultúrára és az orvosi gyakorlatokra. A cél az, hogy felvértezzék a leendő orvosokat a különböző betegek igényeinek megértéséhez és kielégítéséhez szükséges kulturális kompetenciákkal, különösen olyan területeken, mint a meddőség és a fájdalomérzékelés. Magyarország, Románia és Ausztria közreműködésével a tanterv integrálja a regionális szakértelmet a különböző szülészeti kihívások kezelésére. Az anyagok szabadon hozzáférhetők lesznek az interneten, így forrásokat biztosítanak mind a diákok, mind a tanárok számára Európa-szerte. A PTE által koordinált humán reprodukciós orvostudomány kihívásairól szóló felsőfokú, /medikus és szakorvosi szinten/ 8 különböző e-tananyag, 4 nyelven /angol, német, magyar, román/ lesz elérhető 2024. december 1-től, rövid regisztrációt követően a www.cohrice.eu weboldalon. A COHRICE képzési anyagának újszerűsége, hogy hozzá kíván járulni az emberi reprodukció érzékeny kérdéseivel kapcsolatos szemléletváltáshoz. Szándék szerint, a reproduktív problémákat és attitűdöket társadalmi és kulturális kontextusba helyezi, és érzékennyé teszi az orvosok következő generációját a reproduktív problémák holisztikus megközelítésére. Továbbá, az emberi reprodukciós terápiák és diagnosztikai módszerek új perspektíváiról is tájékoztatja az egészségügyi szakembereket.

