Vármegyénk nyolcadik osztályos tanulói (s a 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba készülők) már a jövő szeptemberre gondolnak. Hamarosan ugyanis el kell dönteniük, hogy vajon melyik középiskola lesz számukra a legjobb, hol folytatják majd a tanulmányaikat. Előbb azonban egy nagy megmérettetés vár a diákokra. Meg kell írniuk a a középfokú felvételi vizsgákat. S már csak néhány napig, december 2-ig, lehet jelentkezni a januári 18-án tartandó vizsgára. A jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a dolgozatot meg szeretné írni.

Néhány feladat nagy fejtörést okozhat a központi felvételin

Fotó: MW

– Idén 543 középiskola (az érintett intézmények 48%-a) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy tanuló úgy tervezi, hogy ezek valamelyikébe jelentkezik, a későbbi sikeres felvételi érdekében mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon

– számolt be róla az Oktatási Hivatal.

Fontos tudni, hogy egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára. A vizsgát szervező középiskola minden – az általa szervezett vizsgatípusban – hozzá forduló tanuló – ideértve a különleges bánásmódot igénylő tanulókat is – jelentkezését köteles fogadni.

A központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információk elérhetők az oktatas.hu honlapon. A januári felvételi előtt pedig nem árt egyet szusszanni az ünnepek idején. A téli szünet idén 2024. december 21-től 2025. január 5-ig fog tartani. Az utolsó tanítási nap 2024. december 20., a szünet utáni első tanítási nap pedig 2025. január 6. lesz. A kiválasztott középfokú iskolákba pedig 2025. február 20-ig lehet leadni a jelentkezést.

A feladatlapok kiosztása minden intézményben egy időpontban történik

Fotó: MW

Ahol kötelező megírni a felvételit

Október 20-ig kellett nyilvánosságra hozniuk a baranyai középiskoláknak is a felvételi tájékoztatóikat. Melyben meghatározzák a felvételi eljárás módját is. Azt is, hogy követelmény-e náluk a központi írásbeli felvételi megírása. A KIFIR (Középfokú felvételi információs rendszer) adatai alapján Baranya vármegyében jelenleg 22 gimnázium működik, 86 tanulmányi területtel. Összesen 14 intézmény szervez jövőre központi írásbelit, 13 pécsi, és egy mohácsi intézmény.