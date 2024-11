Arról is hírt adtunk, hogy a pécsi állatkert lakóit bárki örökbe fogadhatja. Akkor Varga Tamás, a PécsZoo gyűjtemény-és nevelési vezetője lapunknak elmondta, hogy három fokozata van az örökbefogadásnak, a bronzmancsos (6.000 és 11.000 Ft között támogatás), ezüstmancsos (12.000 és 24.000 Ft közötti támogatás) és az aranymancsos (25.000 Ft fölötti támogatás). Egy ilyen cselekedet első lépése egy űrlap kitöltése a személyes adatokkal, amely alapján kiállítják az örökbefogadói oklevelet. Ezek után az örökbefogadott állat adatai kerülnek átadásra, de a PécsZoo honlapján az örökbefogadók neveit is feltüntetik. Minden évben megrendezik a Nevelőszülők Napját, aranymancsos örökbefogadás esetén pedig az örökbefogadói falon – az állatkert területén – feltüntetik a szülők neveit is. Nemrégiben pedig Borka, az újonc fóka - aki annyira már nem is az, hiszen nagyon gyorsan és ügyesen illeszkedett be a PécsZoo közösségébe - is szülőkre lelt.

A nyáron született fókababát imádják a látogatók

Fotó: Laufer László

A Tettye Forrásház Zrt. fogadta örökbe a nyáron született fókabébit

A Tettye Forrásház Zrt. és a PécsZOO kapcsolata a régmúltra tekint vissza, hiszen számos közös projekt és kezdeményezés köti össze a két intézményt – adta hírül a pécsi állatkert közösségi oldalán. Együttműködésük keretében létesült korábban pl. a világító medúzafolyosó, a Mikrovilág kiállítás, kapott új akváriumot Coca, a kétkarmú teknős, és itt kelt életre Budzilla, a pécsi csatornaszörny is. Nemrégiben pedig egy modern víztisztító berendezés, egy UV-szűrű beszerzésében segítette a vízszolgáltató az állatkertet, hogy a zoo fókáinak életteréül szolgáló víz jobb minőségét fenntarthassa, optimálisabb feltételeket biztosítva a fókacsaládnak. A felajánlás apropóján a társaság a nyáron született fókabébit, Borkát is örökbe fogadta, aki egy rendkívül kíváncsi és lelkes fókagyerek, már nyilvános szereplésen is bemutatta, milyen trükköket tanult meg eddig (pl. karikán átbújás, forgás, target-bot követése, úszólábak érintése).