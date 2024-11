November 2-án tartja meg a Harkányi Gyógyfürdő a szokásosnak mondható éjszakai élményfürdőzését este nyolc órától éjfélig, s ez sokaknak felfrissítő élményt nyújthat a halloweeni mulatás után. Az ilyenkor érkező vendégek számára a Harka Vízivilág áll rendelkezésre, ahol a csúszdákat és a szaunákat is lehet használni.

Újra éjszakai fürdőzést tartanak Harkányban

Fotó: Jusztin Levente

Szokásos pihenésre hív a fürdő

Az éjszakai mártózás leginkább a pihenésről szól, de ügyelnek a pezsgő hangulatra is. Újra lemezlovasok szolgáltatják a ritmusos dallamokat, Dj Heszi és Peat Jr. keveri majd a zenéket. Újra rendelkezésre áll koktélbár is, hogy a kellemes hangulat mellé finom ízek is társuljanak.