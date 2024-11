Mint arról korábban beszámoltunk, a Garay utca lakói az ottani társasházak lakóinak életét megkeserítő jelenség miatt fordultak Barkóczi Csabához, önkormányzati képviselőjükhöz, aki úgy vélekedik, hogy itt az ideje megállítani az utca – évtizedes problémát jelentő - szlömösödését.

Garay utca: várják a lakók javaslatait.

A déli oldalon lévő társasházak közötti sötét, közvilágítás nélküli sikátor valójában senki földje: leromlott állapotú köztéri padok maradványai, egykor volt gyomokkal benőtt játszótéri homokozóval és minden oldalról óriási sövény, ami tökéletes takarást nyújt a közterületen alkoholt vagy egyéb bódító szereket használni szándékozó egyéneknek – ismertette az ottani állapotokat korábban a nemzeti oldal politikusa.

Barkóczi Csaba akkor közölte: a lakók elmondása alapján a terület békéjét jelenleg is egy hajléktalanokból álló társaság bolygatja fel, akik a társasházak közötti parkot övező sövény takarásában, az erkélyek alatt alszanak, ott végzik dolgukat és esténként dorbézolnak is. A pimaszabbak – folytatta a képviselő - a magasföldszinti erkélyekre is felmásznak, emiatt többször konfliktusba keveredtek a lakástulajdonosokkal.

Garay utca: kétszáz háztartás véleményét várják

Barkóczi Csaba az ügy további fejleményeként közölte, hogy nyitott arra a lakossági igényre, amely szerint a jelenlegi sikátoros állapot helyett találjanak új, megfelelő funkciót a társasházak közötti elhanyagolt területnek. Ez lehet parkosítás vagy közösségi célú térkitöltés is, de erről az érintett társasházak lakóinak kell döntenie – emelte ki a képviselő.