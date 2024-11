A gomba fogyasztása miatti megbetegedések, mérgezéses esetek száma jelentősen megugrott az elmúlt időszakban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tapasztalatai szerint ilyenkor, gombaszezonban nemcsak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is.

A gomba okozta mérgezéses esetek száma megugrott az utóbbi időszakban

Forrás: MW

A gomba életveszélyes, meg kell mutatni szakértőnek

A hatóság fokozottan felhívja a gombagyűjtők figyelmét, hogy az általuk gyűjtött gombát minden esetben mutassák be gombaszakértőnek. A gombavizsgálat alapvető célja a mérgező és nem mérgező gombák szétválasztása a gombaszakellenőr által a vadon termett erdei gombák gyűjtése után, de az emberi fogyasztásra történő felhasználás előtt. Aki nem vizsgázott gombaszakértő, annak a leszedett, nem ellenőrzött gombából ételt készíteni életveszélyes. Az étkezési célra gyűjtött gombát tehát minden esetben be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. Pécsett például a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom utca 4.) egész évben elérhető a szolgáltatás. A Pécsi Vásárcsarnok tájékoztatója szerint hétfőtől szombatig 5 és 13 óra között, a gombszezonban, azaz május 1. és november 30. között pedig a szolgálttaás kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17 és 19 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat.

A Nébih tájékoztatója szerint a kalapos gombák tömegben jelentek meg az utóbbi időszakban: ehető, és a teljes gombatermés 90 százalékát jelentő nem ehető és mérgező fajok egyaránt. A réteken és legelőkön az első nagy tömegben megjelenő gomba a karbolszagú csiperke, amely mérgező. Az idő lehűlésével először csökken, majd teljesen eltűnik a mezei szegfűgomba, amit szinte a legtöbben keresnek és gyűjtenek az országban. Átveszi a helyét több apró méretű mérgező tölcsérgombafaj, amelyek miatt minden évben több megbetegedés fordul elő.

A jelenlegi időjárási körülmények között rengeteg gomba gyűjthető. Ami azt is jelenti - emeli ki a Nébih -, hogy ízletes gombaételek készülhetnek. Fontos tudni, hogy a szezon során a mérgező fajok mellett, a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is kiválthatnak megbetegedéseket.