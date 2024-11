Mint arról beszámoltunk, hogy egy, korábban gumifeldolgozással foglalkozó cég üzemelt István-aknán a III-as üzem területén. A vállalkozás felszámolás alá került, miután évekig veszteségesen működött. A telken több ezer, vagy tízezer használt abroncsot tároltak, amikkel aztán évekig láthatóan senki nem foglalkozott. A napokban Környezetvédő turisták keresték meg lapunkat azzal, hogy számukra érhetetlen, hogy miként lehetséges a Mecsek közepén ekkora gumi hegyet felhalmozni.

Gumi hegy egyelőre ott van, de gazdájuk is van? Fotó: Kovács Liliána

Ugyanakkor az is tény, hogy a mecseki telek az egykori Mecseki Szénbányák, majd pedig a Bányavagyon-Hasznosító Zrt. tulajdonában volt, ennek megfelelően "üzemi terület" besorolás alatt is van, vagyis ipari tevékenység is végezhető itt. A földhivatali dokumentumok szerint 2022 végén egy árverés keretében pedig somogyi cég, a Green Tyre Zrt. a vásárolta meg a területet árverés keretében. A telek körül ugyan több helyen is hiányos a kerítés, de láthatóan a közelmúltban az egyik szakaszon már elkezdték pótolni és rendbe tenni, hogy illetéktelenek ne tudjanak bejutni a telekre.

Gumik: erre is használhatják

A Somogy vármegyei Green Tyre Zrt. honlapja szerint ingyenesen szállítja el az ország területéről a használt abroncsokat. A vállalkozás használt gumikat feldolgozó gyára 2010-ben épült fel Marcaliban. A feldolgozás során játszótér-, sportpálya burkolatok, kohászati alapanyagot, és energiahordozót állítanak elő a hozzájuk érkező alapanyagokból – az újrahasznosítással valójában környezetvédelmi célokat teljesítenek, hiszen feldolgozás nélkül a gumik valójában hulladéklerakókat töltenének csak meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal lapunk megkeresésére közölte: a hulladékgazdálkodási hatóságok 2021 márciusi felállításától kezdődően az elmúlt években hivatalból számos eljárást indított a probléma megoldása érdekében. Kötelezte a hulladék felszámolásáért felelősöket - azaz a korábban a területen tevékenykedő cégeket, illetve területtulajdonosokat - az engedélyezett tárolási kapacitást meghaladóan felhalmozott, hátrahagyott, illetve a szomszédos területeken jogellenesen elhelyezett hulladékok szabályszerű kezelésére. A hulladékgazdálkodási hatóság emellett jelentős bírságokat is kiszabott, sikerrel zárta a bírósági eljárásokat és a végrehajtása kapcsán is intézkedett. "Mindezen hatósági munka eredményeként az elmúlt két évben számottevően csökkent a terület hulladékkal való terheltsége: több mint 1000 tonna használt gumiabroncsot és más hulladékot szállítottak el a helyszínről. A hatóság továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a területen zajló tevékenységeket, és a jövőben is megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket a környezeti teher teljes felszámolása érdekében. Ugyanakkor a használt gumiabroncs nem rendelkezik olyan összetevőkkel, ami alapján veszélyes hulladéknak minősülne" – közölték.