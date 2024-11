Környezetvédő turisták jelezték lapunknak, hogy kirándulás közben lettek figyelmesek a mecseki erdőségben megbújó, több tízezer abroncsra. A kirándulók megdöbbenéssel vették tudomásul azt, hogy fák, bokrok, növények között használt gumik halmazából álló hegyek állnak. A Pécs keleti városrészében, az István- aknai III-as üzem területén egy gumifeldolgozó működött valamikor. A külterületi ingatlant egy szekszárdi illetékességű férfi cége használta.

A használt gumik hegyekben állnak a Mecsek közepén

Gumik, amiket soha nem dolgoznak fel?

A hatalmas, több hektáros területen teljesen elhagyatottan fekszenek egymás hegyén-hátán a többé már nem használható, levetett abroncsok. A gumik feldolgozásával foglalkozó cég jelenleg felszámolás alatt van, a hivatalos céginformációs adatbázis szerint az utolsó beszámolóját a 2021-es évről adta le a vállalkozás. Ebből kiderül, hogy 2020-ban és 2021-ben is veszteséges volt a vállalkozás, 2020-ban közel 34 milliós, egy év múlva pedig nagyjából 72 milliós veszteséget könyvelt el.

A felszámolás még nem zárult le, ezért is kérdés, hogy ki fogja és hogyan elszállítani onnan a gumikat, vagy egyáltalán hasznosítani a hulladékot. Az a kérdés is felmerült a Mecsekért aggódó pécsi civilek részéről, hogy vajon melyik hatóság léphet közbe mindennek érdekében.

A gumiabroncsok hosszú ideig nem bomlanak le, és kezeletlenül veszélyes vegyi anyagokat is tartalmazhatnak. Arról nem is beszélve, hogy tűzveszélyesnek is mondhatók, erre pedig a korábbi években is volt már példa ezen a területen. Az eset kapcsán megkeressük a vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, hogy az álláspontjukat kérjük a kialakult helyzet kapcsán.

Négy évvel ezelőtt a nyugati városrészben, Pécs és Cserkút határában volt egy hasonló gumilerakat, akkor a hatóság közreműködésével számolták fel az ottani hatalmas gumihegyet. Ehhez pedig szükség volt a térség egyik parlamenti képviselőjének, Keresztes László Lórántnak a közreműködésére is.