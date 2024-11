Halottak napja előtt lapunk két cikkben is foglakozott a halál nem túl szívderítő témájával, egyrészt abból a szempontból, hogy miként változott meg a társadalomnak az elmúláshoz való viszonyulása az elmúlt száz évben. Másik írásunkban pedig nyilván az első jelenséggel szoros összefüggésben a temetkezési és kegyeleti szokások elmúlt néhány évtizedben tapasztalt, akár egészen radikálisnak tekinthető változásairól számoltunk be.

Halál után a közösségi médián.

Mindkét cikkünkben a nyilatkozók megállapították, hogy a halál tabuvá vált a jelen korban. De mi a helyzet azokkal a digitális platformokkal, amelyeken manapság szinte kivétel nélkül mindenki az életét éli. Azaz mi történik Facebook-, és Google-profiljainkkal, miután meghaltunk.

A Facebook 2009 óta kínál lehetőséget arra, hogy egy elhunyt fiókját emlékoldallá alakítsák.

Az emlékoldallá alakított fiók olyan hely, ahol az ismerősök és a családtagok összegyűlhetnek, és megoszthatják az elhunythoz fűződő emlékeiket. Az emlékoldallá alakítás megőrzi a fiók biztonságát, mivel megakadályozza, hogy bárki bejelentkezzen a fiókba – olvasható a közösségi oldal szabályzatában.

Annak értelmében az elhunyt fiókját emlékoldallá alakítják, ha érvényes kérelem érkezik be hozzájuk, valamint további információk arról, mi történik az emlékoldallá alakított fiókkal. Fontos tudni, hogy még ilyen körülmények között sem adhatják ki más fiókjának bejelentkezési adatait. A Meta szabályzatával ellentétes, ha valaki egy másik személy fiókjába jelentkezik be. Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy a megfelelő okmányokkal rendelkező Facebook-ismerősök kérhetik elhunyt szerettük fiókjának eltávolítását a Facebookról.

A Google esetében az inaktív fiók kezelője a legjobb útja annak, hogy a techcég tudomására hozza, kinek legyen hozzáférése adataihoz, illetve hogy szeretné-e töröltetni fiókját. Ezért a Google azt ajánlja, hogy a felhasználók állítsák be fiókjukban az inaktív fiók kezelőjét.

A Google tapasztalatai szerint azonban sokan nem hagynak egyértelmű utasításokat haláluk esetére online fiókjaik kezelését illetően. Ezért a közvetlen családtagokkal és képviselőkkel együttműködve adott esetekben lezárhatják az elhunyt személy fiókját. Bizonyos körülmények fennállása esetén az elhunyt felhasználó fiókjának tartalmát rendelkezésre bocsáthatják, a jelszavak és egyéb bejelentkezési adatok kivételével.