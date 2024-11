Már délután 1 órától izgalmas programok vártak kicsikre és nagyokra. Halloween alkalmából a közkedvelt látványetetések mellett az elvarázsolt pécsi állatkert izgalmas kalandokkal készült az érdeklődőknek. Többek között a rejtélyt kedvelők egész nap nyomok után kutattak a zoo területén, fejtörők és gyermekszínház is szórakoztatta a látogatókat, azonban a legbátrabbak a vadászház felé vették az irányt egy szörnyen jó lakoma miatt. Boszorkányok által kotyvasztott „ételt", mágikus italt kóstoltak a gyerekek (sőt, még a felnőttek is). Aki pedig elég ügyes volt, ki is találta a boszorkánykonyha legfőbb összetevőit.

Nem fukarkodtak a jelmezekkel halloween napján a PécsZOO látogatói

Fotó: Kovács Liliána

Félelmetes éjszaka az állatkertben?

Varga Tamás, a PécsZoo gyűjtemény-és nevelési vezetője hírportálunknak elmondta, hogy nagyon sok olyan rendezvénye van az állatkertnek, melyek inkább valamilyen környezeti neves naphoz kapcsolódnak.

– Általában ezek az események arra az oktátási tevékenységre támaszkodnak, amelyet a zoo is képvisel, azonban fontos, hogy olyan programokkal is kedveskedjünk a látogatóink számára, amelyek egyfajta kikapcsolódásként szolgálnak számukra.

Arról nem is beszélve, hogy sok ember számára az állatkerti éjszaka félelmetesnek tűnhet, így ennek a programnak minden évben megvan a közös kapcsolódási pontja a halloweennel.

A HalloweenoZOO nem véletlenül népszerű

Ahogyan azt már említettük, az október 31-én megtartott program évek óta az egyik kedvenc állatkerti időeltöltése a látogatóknak.

– Ilyenkor azt vettük észre, hogy aki ezen a napon betér hozzánk, teljesen más szemmel kémleli a világot, és mi ezt az új látásmódot próbáljuk a HalloweenZOO-n támogatni

- részletezte Varga Tamás.