A németek a mai napig nem ismerik Angela Merkelt. Semmi sem volt hamisabb, mint az a mondat, amely a kampányszlogenjévé vált: „Ön ismer engem”. De ki is ő és hogyan volt képes mindezt elérni - és mindenekelőtt: miért cselekedett úgy, ahogyan cselekedett? Klaus-Rüdiger Mai legújabb könyve nem egy személy démonizálásáról, és nem is összeesküvés-elméletekről szól, hanem objektív történelmi elemzés Angela Merkel hatalom iránti szeretetéről. A könyv nem az Angela Merkelről szóló legendákról és nem is Angela Merkel által szőtt legendákról szól, hanem arról, hogyan demisztifikáljuk a merkeli narratívákat, hogy elemezhessük azok felépítését.

Angela Merkel meg akarja határozni saját helyét a németek politikai emlékezetében.

Nem az a fontos azonban, hogy Angela Merkel mit állít, hanem az, hogy mit tett és mit ért el valójában.

Mi késztette őt arra, hogy úgy cselekedjen, ahogyan cselekedett? Milyen emberek voltak rá hatással? Miért nem tudott a CDU szembeszállni Angela Merkel akaratával? Hogyan jutottunk el odáig, hogy Németországban az összetartás helyett egyre inkább a gyűlölet és a kibékíthetetlenség uralja a politikát? Klaus-Rüdiger Mai kritikus életrajzában leszámol a legendákkal, és tényeket állít szembe velük.