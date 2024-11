Hoppál Péter az ülés előtt újságíróknak azt hangsúlyozta, hogy az ülésen a baranyai nyugdíjas szervezetek küldöttei tanácskoznak és összegyűjtik azokat a javaslatokat, amelyeket szeretnének becsatornázni a kormányzati döntéshozatalba. A kormánybiztos emlékeztetett, a kabinet a jövő héten nyújtja be a parlamentnek a 2025-ös költségvetés tervezetét. A kormány megvédi a idősekkel közösen kialakított nyugdíjrendszer vívmányait – hangsúlyozta.

Fotó: Löffler Péter

Őri László arról beszélt, hogy a vármegyei önkormányzat segíti és támogatja a Baranyában élő időseket és az őket képviselő szervezeteket is. Emlékeztetett arra is, hogy 2010-ben a polgári kormány hivatalba lépésekor az átlag nyugdíj nem érte el a 100 ezer forintot, most pedig 233 ezer forint.

Kitért arra is, hogy a kormány a nyugdíjak reálértéknek és vásárlóértékének növelése mellett elindította a Gondosóra programot, amelynek célja, hogy az idősek nagyobb biztonságba tudhassák magukat. Országosan mintegy 700 ezren igényelték ezt a minden 65 év feletti magyar állampolgár számára ingyenes eszközt.