Őszi lomtalanítás veszi kezdetét Harkányban november 27-én, másnap is nyílik lehetőség a hulladékok kihelyezésére. Ezen a két napon reggel hat óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy a lomokat, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagokat gyűjtődobozokba vagy zsákokba rakja be mindenki. Építési törmelék, állati tetemek, zöldhulladékok, veszélyes hulladékok és elektronikai hulladékok nem kerülhetnek ki a gyűjtőpontokra. A társasházi és családi házas övezetben is mindenki figyeljen arra, hogy a hulladékgyűjtő edény ürítését és a közlekedést ne zavarja.