Néhány évtizede a mohácsi családok életében eseménynek számított, ha felkerekedtek és kilátogattak havonta egy alkalommal a vásártérre. Bőven akadt látnivaló, portéka, vevőkre váró állatok, növények sora is szerepelt a kínálatban. Szinte mindenki valamilyen vásárfiával tért haza, s evett is egy jót a lacikonyhában, mindezt kiegészítették a találkozások, beszélgetések az ismerősökkel.

Néhány éve azonban minden megváltozott. Az eladók száma elkezdett fogyatkozni, s ezzel párhuzamosan a vevők is egyre kevesebben lettek. Mára jórészt ugyanazokkal a kínai termékekkel lehetett találkozni, amelyeket másutt is megtalálhatunk az erre szakosodott üzletekben.

A mohácsi vásár helyzete a képviselő-testület legutóbbi ülésén is terítékre került. A napirend tárgyalása során megtudhattuk, hogy az utolsó két év adatait elemezve kiderült, a mohácsi országos állat és kirakodóvásár helypénzekből befolyt havi bevétele tízezer és hatvanezer forint között mozgott. Ezzel szemben a kiadás – a két főállású piacfelügyelő bére nélkül – tizenhétezer-hatvanezer forint között alakult.

Az előterjesztés megerősítette saját tapasztalatainkat is, jelesül, hogy a korábbi felhozatal teljesen beszűkült. Eltűnt az állatkínálat és a használt cikkek, helyüket az ország minden területén jellemző kínai ruházati és műszaki cikkeket, lakástextileket árusítóárusok vették át. A vásár látogatottsága szemmel láthatóan és az eladott parkolójegyek számából is visszaigazoltan minimálisra csökkent.

Mindezek mellett a vásártér Székgyári úttól délre eső része a hídépítés kapcsán a kisajátításban érintett. A fennmaradó északi terület (ahova az utóbbi időben visszaszorult a vásár) pedig megközelíthetetlen lesz a munkálatok miatt.