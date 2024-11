Kezdjük az egyik legfontosabbal: vegyük komolyan az életet veszélyeztető gázt, a szén-monoxidot. Színtelen, szagtalan, íztelen, fejfájást, szédülést, bágyadtságot okoz, és alattomosan fejti ki hatását az emberi szervezetre, mérgezéses halált okozhat.

Fotó: Minerva Studio

A szén-monoxid-mérő megvéd

Éppen ezért a fűtési berendezések éves karbantartása mellett ajánlott és fontos a jelzőkészülék beszerelése nyílt égésterű fűtési rendszereknél. A szén-monoxid-mérgezés megelőzése kandalló, fali fűtőtest, kéményes gázkonvektor, cserépkályha vagy éppen kéményes kazán esetén is fontos, de a kémények időszakos tisztításáról sem szabad megfeledkezni. A kéményseprő magánházakhoz díjmentesen megy ki. Amennyiben a magánházba bármilyen vállalkozói tevékenységet jelentett be a tulajdonos, akkor a költségtérítéses kéményseprés számára kötelező. A gazdálkodó szervezetek kéményeinek ellenőrzését és tisztítását a kéményseprőcégek végzik. Társasházaknál, panellakásoknál azonban ebben a katasztrófavédelem érdekelt.

Fűtés fával vagy gázkazánnal

A felaprított tűzifa nagyon jó meleget és otthonos hangulatot ad, főleg, ha öntöttvas kályhában, kandallóban ég. Mivel ez nyílt égésterű fűtési rendszernek számít, itt is ajánlott a szén-monoxid-mérő készülék beszerzése. No, meg a kályha-, kandallócső kikormozása, a kémény ellenőrzése. A szezon előtti tisztítás itt is évente ajánlott. Hívjon gázszerelőt, aki leellenőrzi és beállítja a cirkót. Ha elromlik, már csak kondenzációs kazánra cserélheti, ehhez pedig a kéményt is át kell alakítani. A gázüzemű rendszerek kéményeihez kétévente hívjon szakembert.

Ha konvektorral fűt, a biztonságos működtetés miatt kétévente tisztíttassa a fűtőtestet. A régi társasházak konvektorait érdemes lecserélni, mert az újak sokkal jobb hőfokkal és lényegesen alacsonyabb hőmérséklettel üzemelnek, mindössze 80-90 fokkal, valamint a károsanyag-kibocsátásuk is jóval kevesebb, mint a régieknek.

A radiátoros központi fűtést évente egyszer levegőtlenítse. A hatékonyabb működés miatt évente 2-3 alkalommal a radiátorokat ajánlott vízkőteleníteni és vasiszaptalanítani.