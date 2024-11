A zene ezúttal is december 27-én indul a hatodik Balkán Fesztivállal és ahogy azt tavaly Trubics Zorán főszervező megígérte, ezúttal a legnépszerűbb szerb énekesnőt, Severinát allhatjuk az Expo Centerben. Az énekesnő 20 órától lép fel és másfél órás koncertet ad, majd hajnalig tart a bál, lehet kólózni, miközben a Baranya zenekar húzza a talp alá valót. Természetesen ahogy az már lenni szokott, most is felsorakoztatják a délszláv gasztronómia ínyencségeit, a pljeskavicát, a csevapcsicsát, és Karlovacko sörrel kísérhetjük le a finom falatokat.