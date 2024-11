Magáról kellő iróniával azt szokta mondani, volt ő már Balázs Hajni férje, most pont Juhász Dorka apukája. Mindkét hölgy válogatottságig vitte kosárlabdázásban, a híradásokban rengetegszer szerepeltek, pontosabban Dorka előtt még szinte végtelen lehetőségek állnak a palánkok alatt. A család „ura" – aki maga is kosarazott –, ebből lelki sérülések nélkül lábalt ki, mert mindig tudta mit akar, merre viheti önnön szakmai útja.

– Már a középiskolába úgy mentem, hogy eldöntöttem, orvos akarok lenni, méghozzá sebész – emlékezett vissza ifjúsága fontos választására Juhász Zsolt. – Azért lett belőle gyermeki vonal, mert minden rokon aprósággal jól szót értettem, szerettem a társaságukat. Tudatosnak mondható a sorsom, miközben azért nehéz elvárni egy tizenévestől egy ilyen komoly lépést. Nekem bejött, de ha valaki csak később tesz megfontolt pályaválasztást, az sem baj. Lényeg, hogy ésszel, szívvel döntsön mindenki.

– Sebészkéssel a kezében, létezik még az izgalom minden egyes beavatkozás előtt?

– Ez egy stresszes szakma. Amíg él az emberben a szakmai tisztesség, addig az összpontosítás nem lankadhat. Ha ez kihal valakiből, úgy abba kell hagynia az egészet. A rutin rengeteget jelenthet, ám bármikor érkezhet a meglepetés, amire felkészületlenül nem lehet várni. A vakbélműtétre azt szokták mondani, hogy a portás is megoldja, de nem lehetünk könnyelműek, hiszen itt is találkozhatunk nehézségekkel. A pontos diagnózis felállítása sokszor már fél siker. A tapasztalataim intenek pont óvatosságra, hiszen hatalmas figyelmet kell szentelni a fiatal kollégák tevékenységére, tanítására is.

– Harminckét éve áll a műtőasztal mellett. Érte csalódás, vagy azt kapta, amire számított?

– Ki láthat mindent tűpontosan? Nyilván, nem minden úgy történt, ahogyan azt megálmodtam, de maradtam a helyemen, szóval nem szeretnék váltani.

– Mégis mi az, amit az egészből legszívesebben elhagyna?

– Az ügyeleteket ennyi év után nem kedvelem, de része az életemnek. Már nem alszom benn a klinikán, ügyeletvezetőként otthonról várom az értesítést, ha menni kell, indulok. Kocsival 15 perc alatt beérek, de a készenlét feszültségét nem lehet megszokni. Bármikor ugrásra várni nem könnyű feladat, nem alakíthatok ki programokat magamnak ezekre a napokra. De tisztában vagyok azzal, ez a hivatásom része!

– Kórházban könnyebb lenne, mint klinikai szakemberként?

– Pontosan nem ismerem a választ, mert kizárólag klinikán dolgoztam, de itt a gyógyítói tevékenység mellett az oktatás, a tudományos munkásság is elvárás, ami néha a magánélet rovására is mehet. A publikációk, kutatások rengeteg energiát vesznek el. Valószínűleg ebben a témakörben tarthatnék előrébb is, de igyekszem az egyensúlyra, vagy a magamnak felállított arányokra törekedni. Elsődleges feladatomnak a gyógyítást tekintem.