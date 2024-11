N.P.: Nyilvánvalóan ehhez adatokat kellene látnom, azonban úgy gondolom, hogy már teljesen hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az életünkben minden párhuzamban zajlik. Szerintem a vásárló helyén tudja kezelni ezt a helyzetet, ami egyfajta tudatosságra is utal. Én már azt láttam, hogy a mécsesek is korán megjelentek az üzletekben, tehát már ezen is látszik, hogy a felkészülési idő itt is megnyúlik. De így legalább több időnk van gondolkozni és dönteni, ami a fenntarthatóság miatt sem egy utolsó szempont.

– Szokták mondani, hogy Magyarországon nincs halloween, viszont azért ez nem teljesen igaz már.

P.B.: Nekem alapesetben ez is egy kereskedelmi akciónak tűnik. Nyilvánvalóan ez egy buli, aminek hazánkban nincs gyökere. Élvezik a felnőttek, élvezik a gyerekek is. Ha a halloween kiszorítaná a hallottak napját, az nagyon szomorú lenne, és remélem nem fog bekövetkezni.

N.P.: Azért itt a közösségi médiának is jelentős szerepe van, hol máshol látnánk, hogyan kell pókhálós süteményt sütni. Viszont azt gondolom, hogy ez is elfér a többi mellett, illetve mindegyiknek kirajzolódik a maga célcsoportja, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz átfedés a csoportok között. Itt hoznám fel példának a Valentin-napot. Az utóbbi 5-10 évben ebből egy nagyobb üzlet lett, ahol már egy csokor virág vagy egy gyertyafényes vacsora nem szolgálja ki az igényeket.

– A korai készülődés nem veszi el a gyerekek életéből a karácsonyi varázst?

P.B.: Ha ez megtörténne, akkor a gyerekek sokkal szegényebbek lennének. A titokzatosság az egy kellemes érzés, és a varázslat iránti vágy az ember belső világát is építi. Mindez az ünnepléshez tartozik, ha ez nincs meg, akkor meghitt karácsonyról sem tudunk beszélni.

N.P.: Magánemberként a válaszom – habár van marketinges vonulata is – az, hogy a szülőnek nagyon fontos feladata van ebben. Illetve fontos megemlíteni, hogy a gyerekek máshogy látják a világot. Igaz, segíteni kell nekik abban, hogyan tudják szűrni az információkat, illetve én nem gondolom jó ötletnek, hogy a fiatal ott legyen minden bevásárláskor, hiszen éri enélkül is elég inger őt. Nagyon okosak is tudnak lenni a gyerekek, tehát egy velük való beszélgetés is sokat jelent. Ha tudatosan állunk ehhez a kérdéskörhöz, akkor nincs itt semmi probléma.