Illetve hát persze mindenhol kell figyelni, de néhány helyen annál is jobban. Pécsett, a Magyarürögi úton már régóta dolgoznak, és fognak is még, úgy fest. Ellend és Hásságy között szintén munkálatok zajlanak, azt az utat is inkább kerüljük el. Siklós és Drávaszabolcs között sem lehet lendületes a haladás, de semmi baj, ezt már régóta tudjuk. A szágyi bekötő úton felmarták az aszfaltot, a helyreállítás még nem ért véget, ott is figyeljünk.