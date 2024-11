A november 22. és 28. között zajló munkálatok az intézeten kívüli jóvátételi munka keretében valósultak meg. A fogvatartottak önkéntes jelentkezés alapján vállalták, hogy a Kodály Zoltán Kollégium lakószobáinak és folyosóinak falait újrafestik, valamint a szobaajtók és ajtófélfák mázolását is elvégzik.

A Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai – intézeten kívüli jóvátételi munka keretein belül a Pécsi Kodály Zoltán Kollégiumban karbantartási munkálatokat hajtottak végre.

Fotó: Kovács Liliána

A munkálatokhoz a kollégium igazgatójával előzetesen egyeztetett karbantartási feladatok is tartoztak, például a vízvezetékcsövek festése.

Új kezdeményezésről van szó, amelyre egy kollégánk hívta fel a figyelmünket, és örömmel fogadtuk

– mondta Dobás Éva, a Kodály Zoltán Kollégium igazgatója. Az igazgató kifejtette, hogy az ötvenéves épületen a karbantartási munkák különösen fontosak, mivel a céljuk az, hogy a diákok lakókörnyezetét otthonosabbá, élhetőbbé tegyék.

Az érzékenyítés is meghatározó szerepet játszik. Az, hogy fogvatartottak végeznek jóvátételi munkát egy oktatási intézményben, segítheti a társadalomba való visszailleszkedésüket

– tette hozzá.

Dobás Éva hangsúlyozta, hogy az intézményben már korábban is működött bűnmegelőzési műhelysorozat, amelynek keretében a diákok látogattak el a Büntetés-végrehajtási Intézetbe. A mostani együttműködéstől azt remélik, hogy hosszútávú kapcsolat alakulhat ki a Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézettel, amelyből nemcsak a fogvatartottak, hanem a diákok is profitálhatnak.

Közösségi összefogás a Kodály Zoltán Kollégium karbantartására

A munkálatok sikeréhez támogatás érkezett külső forrásokból is. Mácsár Lajos igazgatóhelyettes elmondta, hogy a festékanyagokat egy festékgyártó cég adományozta, míg az ecseteket, maszkolószalagokat és egyéb segédanyagokat a kollégisták szülei biztosították.

–Ez a közös összefogás tette lehetővé, hogy hat szoba és egy folyosórész is megújuljon – hangsúlyozta.

Tudomásom szerint a pécsi Kodály Zoltán Kollégium az első olyan oktatási intézmény a Pécsi Tankerületi Központ területén, amely részt vesz ilyen jellegű együttműködésben, ez örömteli újdonság számunkra

– tette hozzá Dobás Éva.

Az igazgató szerint az intézményvezetők, a nevelőtestület és a szülők is pozitívan fogadták a kezdeményezést. A diákok élhetőbb és szebb lakókörnyezete pedig már most is látható jele a sikeres együttműködésnek.