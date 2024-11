Néhány éve Komlón, a Városház téren alakítottak ki műanyag korcsolyapályát, a helyiek és a városba látogatók nagy örömére. Illetve korábban a Zsolnay Kulturális Negyedben is felállítottak egy pályát a téli időszakban. Tavaly Baranyában több városban is – Harkányban, Szigetváron és Pécsen is – volt lehetőség korcsolyázni. Idén is sorra nyitnak a pályák. A Pécs Városi Műjégpálya idén november 9-én nyitott meg. A létesítményben a jég ideális készítése akkor lehetséges, ha a nappali hőmérséklet 10 Celsius-fok alatt van. A jegyárakkal egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk.