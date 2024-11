A Kétfarkú párt is ott lesz

Hankó Viktória, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője szintén leszögezte: természetesen részt vesz a kerekasztalon.

A Tiszta Kezek szintén megjelenik

Bognár Szilvia, a A Tiszta Kezek Egyesület képviselője közölte, mindig is a párbeszéd híve volt. Ahogy Péterffy Attilával is egyeztetett, úgy nyilvánvalóan a másik, jelenleg nagyobb politikai erőt képviselőkkel is leülnek egyeztetni.

A Mindenki Pécsért úgy reagált, ahogy Talabér Ádám, a Mindenki Pécsért Egyesület városházi képviselője azt mondta, hogy "egyelőre úgy látom, hogy hivatalosan nem jelent meg ez a nyílt levél és a Fidesz hozzánk sem juttatta el. Megvárnánk, amíg megjelenik nyilvánosan vagy megkapom, megkapjuk a szervezőktől a meghívást és utána természetesen reagálok". Korábban amúgy éppen ők hangsúlyozták az együttműködés fontosságát és azt, hogy a civileknek teret kell engedni az önkormányzatnál.

A polgármester nem szólalt meg

Kerestük a polgármestert is, akinek köztudottan a kisebb szervezettekkel szemben külön sajtós-propaganda csapata van, amire évente 10 milliók mennek el, ő mégsem tudott válaszolni.