Kozármislenyben a kivitelezői szerződések közelmúltban történt aláírása után – mint arról lapunk már röviden hírt adott - új játszótér építése és az új könyvtár kialakítása is megkezdődött – számolt be a kisváros önkormányzata a közösségi oldalán. Mint hozzátették, az utóbbi beruházással a volt takarékszövetkezet jelenleg funkció nélküli épülete hasznosul.

Kozármislenyben új könyvtár épül.

Jövő nyáron ott már felújított, klimatizált ingatlan várja a könyvtárlátogatókat, igényes bútorokkal és korszerű információtechnológiai eszközökkel. Mindez akár már a szabadidő hasznos eltöltését biztosító ifjúsági közösségi programsorozat indítását is lehetővé teszi – jegyezték meg.

Mint felhívták a figyelmet, a könyvtár költözése ráadásul felszabadítja az annak jelenleg otthont adó helyiséget, ami így rendezvény-, konferenciaterem funkciót kaphat. A munkálatok ideje alatt mind a könyvtár, mind a művelődési központ zökkenőmentesen fogadja látogatóit – írták.

Pohl Marietta polgármester lapunknak elmondta, hogy fejlesztési pályázat harmadik elemeként a könyvtárhoz közeli látványtó körüli futókörnél pedig fitneszparkot alakítanak ki elsősorban a felnőtt korosztály részére. A fejlesztéseket a TOP Plusz forrásaiból finanszírozza az önkormányzat: a három beruházás 210 millió forintból valósul meg.

Parkolóbővítést is terveznek Kozármislenyben

Kozármisleny polgármestere kitért arra is, hogy a fentieken túl is folytatják a fejlesztéseket, ugyanis könyvtár előtti füves placcot parkolóvá alakítják, továbbá a kisváros egyik legújabb részén a Fészek lakóparknál is terveznek új parkolókat kialakítani.