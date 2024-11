Közösségi média 5 perce

Elköszönhetnek a Facebooktól a 16 év alattiak!

A 16. életévüket be nem töltött állampolgárok mentális egészsége érdekében komoly szankciókat vezetnek be Ausztráliában. A közösségi média negatív hatással van a fiatalokra, érdemes lehet megfontolni, hogy Magyarországon is szankcionálják-e a használatát.

Tóth Dávid

Nem mindennapi döntésre szánta el magát az ausztrál kormány: a november közepén benyújtott, a 16 éven alattiak közösségi médiahasználatát megtiltó törvényjavaslat ugyanis végigfutott a kormányon, 2025-ben pedig hatályossá is válik. A Facebook mellett a többi közösségi média felület is a korlátozás alá esik. A közösségi média negatív hatással van a fiatalokra

Fotó: Freepik A közösségi média negatív hatásai Dánia és Ciprus után Magyarországon használják a legtöbben a közösségi média különböző platformjait az Európai Unióban – derül ki az Eurostat friss összesítéséből. A magyarok 81 százaléka nézegeti ezeket az oldalakat, a közönség nagy részét pedig a tinédzserek és a kamaszok teszik ki. Az ausztrálok a gyermekek mentális állapotának érdekében folyamodnak a drasztikus lépéshez, amelynek következtében a fiatalok 16 éves kor alatt nem használhatják majd a közösségi médiás alkalmazásokat: a TikTok alkalmazásba a jövőben 13 év alatti felhasználók nem regisztrálhatnak, és a 18 év alatti felhasználóknak pedig le lesznek tiltva a beauty filterek. A Facebook, az Instagram, az X, a Reddit stb. applikációknak pedig gondoskodniuk kell arról, hogy valamilyen módon ellenőrizzék a regisztrálók életkorát – feltéve persze, ha nem akarnak szembesülni az akár 50 millió ausztrál dolláros (12 milliárd forintos) bírsággal. A Facebook és az Instagram jelenleg egyébként 13 évnél húzza meg a regisztráció alsó korhatárát, így a 16 éves korhatár komoly kiesést jelenthet számukra. Körbekérdeztünk pécsi fiataloknál – elmondásuk szerint ők alapvetően már a regisztrációnál is hamis születési adatot adtak meg, így elmondásuk szerint nem fogja őket befolyásolni, ha ilyen döntés születne hazánkban. Ugyanakkor mindannyian úgy vélekedtek, hogy nem életszerű a döntés, és hogy mindenképpen ki fogják majd sokan cselezni.

