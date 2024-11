Különleges zenei programsorozatra készül a város: november 7-én veszi kezdetét a klasszikus művészeket felsorakoztató, két napos ClassiKo a Komlói Színház- és Hangversenyteremben.

A különleges programot kínáló ClassiKo klasszikus zenei fesztivált Fuchs Diána, komlói származású zongoraművész hívta életre

Forrás: Fuchs Diána

A ClassiKo-t egy komlói származású, jelenleg Bécsben élő fiatal zongoraművész-tanár, Fuchs Diána hívta életre, aki tanulmányait a londoni királyi akadémián, valamint a bécsi zeneművészeti egyetemen végezte, jelenleg pedig a bécsi zeneművészeti egyetem és a bécsi állami zeneiskolák zongoratanára és korrepetitora.

- A komlói klasszikus zenei fesztivál évről évre való megszervezésével nem csak a város kulturális életének gazdagítása a cél, hanem szeretnénk, hogy a rendezvény által a Komlón nevelkedő klasszikus zenei tehetségeket, illetve a Komlóról elszármazott zenészeket is megismerje a közönség - foglalta össze a rendezvény életre hívásának alapötletét Fuchs Diána.

A különleges fesztivált immár negyedik alkalommal szervezik meg

A fesztivált idén immár negyedik alkalommal rendezik meg Komlón. - A 2020-as indulásakor lehetőségünk volt zenészeket meghívni, akik Komlóról származnak, de az élet az ország más részére netán országon túlra sodorta őket. A második évben a zenét tánccal egyesítettük, a harmadik alkalommal többek között Boros Misi, Junior- Príma díjas zongoraművészt köszönthettük Komló színpadán, aki a Bécs-újhelyi Bösendorfer manufaktúra hosszútávú felajánlásának köszönhetően a legújabb Bösendorfer Vienna Concert modelljén nyújthatott zenei élményt közönségünknek

- emlékezett vissza az elmúlt évekre Fuchs Diána főszervező, ötletgazda.

A rendezvény a korosztályokat átölelő hagyományok ápolására is kiemelt hangsúlyt fektet, ennek érdekében a ClassiKo délelőtti óráiban mesterkurzusokat tartanak, az ország elismert zongorapedagógusai vezetésével. -Tavaly Megyimóreczné Schmidt Ildikó, az idén pedig Kiss Julianna zongoraművész- tanár fogadta el nagy örömünkre a meghívásunkat. A kiemelkedő fiatal tehetségek estjeink fő programján is fellépési lehetőséget kapnak, biztosítva a színpadi lét elsajátítását is - fogalmazott Fuchs Diána.