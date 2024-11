Sokan nem gondolnák és a partról sem tűnik túl mélynek a Malomvölgyi II-es, azonban a 20,5 hektáros tó átlagos mélysége 3-6 méter, a legmélyebb pontja pedig bizony 8 méter. A partról pedig sok helyről meghorgászhatatlan, részben a távolságok, részben az akadók, azaz a tó medrében található, még az elárasztás előttről származó tereptárgyak miatt, így indokolt a csónakból való horgászat – mondta el lapunknak Kecskés Gergő, az 1954-ben alapított PHE ügyvezető elnöke, aki hangsúlyozta, hogy egyesületük folyamatos fejlesztésekkel igyekszik kedvezni a horgászoknak.

Tíz ilyen csónak megy a Malomvölgyi II-esre. Fotó: PHE

Az 1980-as évek közepén kialakított Malomvölgyi II-es történetére is kitérve felidézte, hogy a ’80-as évek végén vízibicikli-kölcsönző is működött a tónál, ugyanakkor a horgászoknak eddig még nem volt lehetőségük csónakkal hódolni a szenvedélyüknek ott.

Kecskés Gergő kitért arra is, hogy a csónakból való horgászat, éppen a partról nehezen elérhető helyek feltárulása miatt eredményesebb, sokak szerint pedig hangulatosabb horgászmódszer, mint a parti.

A csónakbeszerzés előkészítését már régebben elkezdték, ahhoz engedélyt kaptak a várostól és a Biokomtól is. A tavalyi szezonban pedig – folytatta - már a bojlis, azaz kifejezetten nagy békés halakra horgászó pecások számára engedélyezték az úgynevezett behúzós horgászatot, azaz saját csónakkal ők juttathatták be a szerelékeiket, csalijaikat a vízbe, valamint a halakat is fáraszthatták csónakjaikból.

Kecskés Gergő közölte, hogy a Mohosznak köszönhetően egyesületük sikeresen tudott pályázni tíz darab modern csónak beszerzésére, ezekhez idén hozzá is jutott a PHE. A hozzávetőleg 6 millió forintos fejlesztés 70 százalékát finanszírozta az országos szövetség, a pécsi egyesület 30 százalékos önrészén felül. A 3,5 méter hosszú, mintegy 300 kilogramm teherbírású műanyagból készült csónakokat evező mellett elektromos motorral is lesz lehetőség hajtani.

Mint kiemelte, mivel a csónakoknak kikötőre is szükségük van, ezért egy vízen úszó, híddal elérhető, zárható, télen beszedhető, mobil elemekből álló ponton-kikötő kialakítására adtak be pályázatot. A létesítmény üzembe helyezése pedig semmilyen a környezetbe való beavatkozást nem igényel – érvelt e megoldás mellett Kecskés Gergő, aki azt is elárulta, hogy a kikötő helyszínéül a tó észak-keleti részén található büfé alatti részt szemelték ki.