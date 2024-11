A keddi közgyűlésen Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP és az ÖPE közös indítványát kérte napirendre venni, amelyet aztán a teljes testület támogatott. Ennek az volt a lényege, hogy a közgyűlés utasítsa a polgármestert az önkormányzat törvényes állapotának helyreállítására azzal, hogy nyújtson be előterjesztést az alpolgármester(ek), bizottsági struktúra és bizottsági tagok megválasztása tárgyában. Azt javasolta, hogy erre a Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában megadott határidőn belül kerüljön sor, azaz november 29-ig.

A Kormányhivatal ugyanis megállapította, hogy a pécsi önkormányzat működése törvénysértő, és ennek az állapotnak meg is van a felelőse. A jogszabály szerint ugyanis a polgármesternek, tehát Péterffy Attilának van módja arra, hogy az alpolgármester személyére javaslatot tegyen, de ezt a polgármester már kétszer is elmulasztotta. A javaslattétel pedig nemcsak jog, hanem kötelezettség is, ennek hiányába a közgyűlés nem tud élni az alpolgármester választási jogával.

A polgármester sem az előző, sem a mostani közgyűlésre nem terjesztett elő új Szervezeti és Működési Szabályzatot sem, valamint bizottságokra sem tett javaslatot, tagokra, pedig ezt is meg kellett volna tennie.

Ehelyett a polgármester tanácsadóinak nevezte ki azt a DK-s és MSZP-s baráti körökhöz tartozó Zag Gábort és Ruzsa Csabát, akiket az új közgyűlés egyáltalán nem látott szívesen az alpolgármesteri székben.

A közgyűlésen Csizmadia Péter elmondta, hogy kétszer is törvényességi felhívást intézett a kormányhivatal a városvezetőjének az elmúlt hetekben. Hankó Viktória, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt részéről zavaros felszólalása végén összetépett egy papírt – totális értetlenséget kiváltva a képviselők között.

Péterffy Attila ugyanakkor beismerte, hogy ismeri a törvényességi felhívásokat, de kérdéseket fogalmazott meg a Kormányhivatalhoz és ezekre várja a választ, emiatt nem lépett.

A pécsi polgármester szerint a mások nem akarnak vele együttműködni, de bevallotta, hogy ő nem ment el a korábbi kerekasztalra a meghívás ellenére és meg is kapta írásban a jobboldaltól is az SZMSZ tervezetet. Mindenesetre különböző kifogásokat vázolt fel, amik miatt szerinte nincs olyan helyzetben, hogy kompromisszumos SZMSZ-szel álljon jelenleg.