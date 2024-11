A libalakomán és újborkóstolón részt venni szándékozóknak azonban jócskán a zsebükbe kell nyúlniuk. Egy főre egy Márton-napi lakoma (leves-előétel, főétel, desszert) ára az éttermekben 9-20 ezer forintra jön ki fejenként. A szórás igen nagy, van ahol az ár már tartalmazza az újborokat, italfogyasztást is. Sok helyen tematikus esteket is rendeznek, borkóstolóval, élő zenével, színpadi programokkal. Ebben az esetben 25-30 ezer forint is lehet egy főre a belépő.