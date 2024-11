Nem hagy alább a Márton-napi láz Harkányban, november 11-én az óvodásoknak szerveztek mulatságot.

Országszerte népszerű a Márton-nap, Harkányban most az óvodások is megünnepelték. A kép illusztráció.

Fotó: Löffler Péter

Maradt a hideg, de a Márton-napi hangulat is

November 11-én délután négy órakor a harkányi óvodásoknak szerveztek Márton-napot. Az óvodások és az iskolások műsorral lepték meg a vendégeket, a tanulók közül pedig a zenészpalánták is megmutathatták tehetségüket. Akik fáztak, azok teázhattak, a tábortűz köré gyűlhettek, de a táncház is melegen tartotta az érdeklődőket. A korábban meghirdetett őszi-téli dekoráció verseny eredményhirdetése is erre a napra esett, valamint még tombola formájában is nyerhettek a szerencsések. A finom zsíros kenyér és az édességek mellett természetesen a lámpás felvonulás sem maradhatott el.

November 10-én nagy sikert aratott a városi Márton-nap, a rengeteg fellépő mellett bort is kóstolhattunk, finom ételeket ehettünk. Délután pedig táncolhattunk is, így mindenki remekül mulathatott a böjtidőszak előtti utolsó lehetőség alkalmából.