„A világ soktekintetben átalakulóban van, emiatt átmeneteket tapasztalhatunk a világ jelenségeiben, többek között a klimatikus viszonyok is megváltoztak. A környezeti kihívásokra való válaszként a PTE Zöld Egyetem programjában is megjelenik az attitűdváltás, ami számos területet foglal magába. Fókuszában a fenntartható fejlődési célok elérését támogató környezeti, társadalmi és gazdasági felelősségvállalás található, ami valamilyen formában az ökológiai tudatosságot erősíti. A PTE stratégiai céljaival összhangban a fenntarthatóság szemlélete a PTE MIK működésében is tetten érhető, ezért is csatlakozott a közelmúltban karunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Madárbarát Kert programjának Madárbarát Munkahely alprogramjához. Ehhez több adminisztratív és gyakorlati kritériumnak kellett eleget tenni, amelyek közül a legfontosabb egy olyan madárbarát környezet kialakítása, amelyben a madarak hosszabb távon is jól érzik magukat” – fogalmaz Szűcs Krisztián, a PTE MIK minőségirányítási vezetője – maga is MME-tag –, akinek kezdeményezésére és közreműködésével vált valóra a projekt.

A Madárbarát Munkahely kialakításához az intézmény az MME-től kapott madárodú mellett több saját készítésű madárodúval is hozzájárult. Az ipari termék- és formatervező szakos hallgatók dr. Vasváry-Nádor Norbert szakvezető irányításával alkotótáboruk keretein belül 12 db, a kar arculatához igazított odút készítettek. „A madarak körében a legszéleskörűbben használt ún. „B” típust vettük alapul a saját odúink elkészítéséhez. A mesterséges odúk közül ez a legszélesebb körben használt, ebbe költöznek a legalkalmazkodóképesebb, a településeken is gyakori fajok – a széncinege, a házi és a mezei veréb. A „B” típusú odúnak döntött és nyitható teteje van, ami ellenőrzéskor fontos szempont.

A munka során kiemelt figyelmet fordítottunk az oldalillesztések pontosságára, valamint az esztétikára. Hallgatóink a kész odúkat a kari arculathoz igazítva szürke színű kültéri felületkezeléssel látták el, ezután festették rájuk a MIK emblémát, illetve kreatív módon az odúk oldalára különböző madár-, gyík-, rovarmintákat fújtak” – összegzi a hallgatói munka fázisait Vasváry-Nádor Norbert.

Szerencsésen összeért a PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium célja, miszerint a PTE összes szervezeti egységét belépteti az MME madárbarát programba, így a helyszín bejárása után – mivel a kar adottságai lehetővé tették – az ökológiai diverzitást elősegítve 3 db denevérodút adományoztak a MIK-nek. „A munka azonban itt nem áll meg. Egyrészről ezeket az odúkat időközönkét szükséges ellenőrizni, karbantartani, a madarakat pedig a téli időszakban folyamatosan etetni kell. A lehetőség mind az oktatók és a kollégák, mind pedig a hallgatók számára nyitott, bárki bármikor bekapcsolódhat, minden segítséget szívesen veszünk. Másrészt további fejlesztések is tervben vannak. Többek között szeretnénk más típusú madárodúkat is kirakni, hogy még több fajt a parkba vonzzunk. Madáritatókat is ki fogunk helyezni, valamint az ökológiai egyensúly fenntartásaként rovar- és méhhotelekkel, illetve sünhotelekkel is szeretnénk gazdagítani a környezetünket” – vázolja a PTE MIK Madárbarát Munkahely programjának további terveit Szűcs Krisztián.