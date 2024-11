A tanulmányokon, látványterveken, papíron létező pécsi aquapark (magyarosan: akvapark, ahogyan az akváriumot is írjuk) lufiját tovább fújják, miután a keddi közmeghallgatáson is kiderült, hogy semmilyen forrás nem áll rendelkezésre a most közel 70-80 milliárdra becsült projektre. Sőt, ha lenne is rá pénz, akkor is legalább négy év kellene arra, hogy elkészüljön a létesítmény – erre azonban nagyon minimális az esély. A 80 milliárd amúgy a versenyuszoda, a 200 szobás hotel és az élményfürdő bekerülési költsége, a hozzá még esetlegesen kapcsolódó kalandpark, vagy a multifunkcionális csarnok ebbe költségkeretbe bele sem férte. Ez utóbbit a megvalósíthatósági tanulmány alapján elvetették, a kalandpark viszont elvileg kellene a fenntartható működtetéshez. Az, hogy évek múlva, mire egyáltalán belekezdhetnek a projektbe, mennyi pénzt emésztene fel, az kérdés.

Harkányban zajlik az élet nyáron, de mennyi pécsinek jutna hely az új fürdőben? Már ha egyáltalán lesz belőle valami

Fotó: Löffler Péter

Az előző baloldali városvezetés pedig ragaszkodott ahhoz is, hogy egy 200 szobás szállodát is építsenek – szintén a tanulmányra hivatkozva –, mert szerintük azzal lehet fenntartható a komplexum. Csakhogy itt merül fel egy másik kérdés is: valóban a pécsieknek épülne így már a létesítmény?

Mennyi lesz a jegy?

Egy pécsi egyetemista a közmeghallgatáson ezt ki is kérte magának, mondván nem elfogadható, hogy nem a városlakók pénztárcájához igazítsák a belépőket. A fiatalember utalt a Péterffy Attila pécsi polgármesterrel egy közgyűlési csoportot alkotó momentumos Sajgó György szavaira, aki egy korábbi közgyűlésen arról beszélt, hogy Harkányban is hatezer forint a belépő. Sajgó feltette a kérdés, hogy "mindennap a pécsiek 6-8-10 ezer forintot ki fognak fizetni?" Azzal érvelt, hogy ahhoz, hogy fenntartható legyen, a turistákra is szükség van, "a pécsi nagy átlag nem tudja ezt megfizetni".

– Miért a turistáknak fejlesztjük a várost, miért nem a pécsieknek? – kérdezte a fiatalember, aki azt javasolta, hogy megfizethető nagystrandot kellene kialakítani Pécsen egy megfizethetetlen nagyberuházás helyett.

Péterffy Attila pécsi polgármester erre azt mondta, hogy Sajgó György más, nem fenntartható strandok díjaival akart példákat megemlíteni, de a polgármesternek nem célja az, hogy a pécsiek számára nem megfizethető akvaparkot hozzanak létre.

A turistákat nem felejtjük el, nem akarjuk kizárni őket

– tette hozzá.